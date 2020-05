Coronavírus mata gerente da Caixa em Itabuna

A lista de mortes por Coronavírus cresceu neste domingo, 31, em Itabuna, com Adevilson Alves dos Santos, funcionário da Caixa. Ele veio a óbito pela manhã, depois de quase três semanas no hospital Calixto Midlej Filho.

Gerente da agência do São Caetano, Adevilson vinha prestando serviço ao banco através do sistema home office. Mesmo assim, contraiu a doença — testou positivo no último dia 8 de maio. Logo, ele foi intubado e internado na UTI.

Ainda não há informações sobre se o bancário tinha diabetes ou hipertensão, doenças que agravam ainda mais o quadro de saúde de quem é contaminado pelo Coronavírus. O corpo de Adevilson, com base no protocolo do Coronavírus, deve ser resultado ainda hoje.

PREOCUPAÇÃO

Os altos índices de infestação por Coronavírus em Itabuna são motivo de preocupação das autoridades de saúde. Por conta disso, ainda não há prazo definido para a reabertura do comércio, fechado há quase três meses.

Este decreto da Prefeitura se baseia no número cada vez mais crescente de infectados. Trata-se de uma situação que põe Itabuna com a primeira cidade baiana em infestação pelo Coronavírus. Perde apenas para a capital Salvador.

Pelo último boletim, divulgado na noite de ontem pela secretaria municipal de Saúde, Itabuna tem 870 casos de Coronavírus. Além disso, 30 pessoas foram internadas com a doença. Delas, 14 estão na UTI, e as demais em leito clínico.

No mesmo boletim, a Secretaria de Saúde informa o óbito de 35 pacientes. Com Adevilson, que morreu nesta manhã de domingo, esse número subiu para 36. Portanto, a situação em Itabuna está mesmo de assustar.