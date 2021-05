Coronavírus: novos grupos para vacinação nas Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde deu continuidade à aplicação da 1ª dose da vacina contra o novo coronavírus em pessoas com idade acima dos 60 anos. A imunização desse grupo prioritário acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde de Itabuna.

De acordo com a Rede de Frio, os imunizantes da Oxford/Astrazeneca e da Coronavac chegaram à cidade na sexta-feira passada (30). Os problemas de desabastecimento foram causados pelo Ministério da Saúde e falta de insumos no Instituto Butantan.

Além dos idosos, o cronograma de vacinação vai atender a pessoas portadoras de comorbidades e deficiência permanente, entre 55 e 59 anos de idade. Junto às patologias, estão miocardipatias, pericardiopatias, doenças da aorta dos grandes vasos, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardioimplantadas (marco passo, cardiodesfibriladores, etc.).

Ainda, hipertensão arterial, estágio 1, 2 e 3, doenças hepáticas, diabetes, anemia falciforme, Síndrome de Down, obesidade mórbida; doenças cerebrovasculares; doenças hepáticas crônicas; pessoas com doenças renais crônicas em tratamento de hemodiálise, transplantados, imunosuprimidos (portadores de HIV, doenças reumáticas, etc.), pneumopatias crônicas graves (pessoas que fazem uso recorrentes de corticoides, fibroses, fibroses císticas e pulmonar, displasia broncopulmonar e asmas graves, etc.)

Insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, entre elas angina e valvopatias, o que inclui o comprometimento do miocárdico. Hipertensão pulmonar, etc.

No entanto, as pessoas devem comprovar essas doenças através de relatório médico, o qual precisa descrever a patologia de acordo com a planilha determinada pelo Ministério da Saúde.

Trabalhadores da limpeza e ensino

Nesta terça-feira, os vacinadores da Rede de Frio vão aplicar a 1ª dose do imunizante nos funcionários da Biosanear, empresa responsável pela coleta de lixo domiciliar na cidade. “Vacinaremos servidores de todas as idades, a partir das 8 horas, na sede da empresa”, disse Camila Brito, coordenadora de Imunização de Itabuna.

Na parte da tarde, as equipes vão imunizar 194 profissionais da Rede Estadual de ensino, entre 55 e 59 anos, no Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde (CEEP), antigo Polivalente, no bairro Pontalzinho.

A vacinação será a partir das 14 horas e também vai contemplar 34 servidores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que devem se dirigir ao CEEP para tomar a 1ª dose da vacina. “Esses grupos precisam apresentar o contracheque, Carteira de Identidade (RG) e comprovante de residência”, lembrou Camila Brito.