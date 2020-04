Coronavírus: primeiros atendimentos no hospital Fazendão

Os três primeiros pacientes já estão instalados no Hospital Fazendão, montado para dar ap hjoio à rede de Saúde do Estado durante o período em que a pandemia de coronavírus está colocando em risco a vida de pessoas no mundo inteiro. O Centro de Treinamento Osório Villa Boas (Fazendão), que pertence ao Esporte Clube Bahia, está com 44 leitos clínicos prontos para receber pacientes de baixa complexidade, que não estejam contaminados com o coronavirus. A ocupação dos leitos está sendo feita por meio da Central Estadual de Regulação.

A diretora do Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Pessoas com Deficiência (Cepred), Normelia Quinto, afirmou que os três pacientes que chegaram na sexta-feira (27), oriundos do hospital Octávio Mangabeira, estão estáveis. “Hoje nós já estamos preparados para receber mais cinco pacientes que serão encaminhados pela gestão de leitos dos hospitais”.

Segundo Normélia, que também dirige o Hospital Fazendão, a unidade conta com uma equipe de 130 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, seguranças e profissionais de higienização, setor administrativo, motorista de ambulância 24 horas, entre outros. Além dos 44 leitos, conta também com uma sala de parada, completamente equipada para o caso de haver alguma emergência entre os pacientes internados no Fazendão.

Normélia destaca que o hospital Fazendão não atende ao público em geral, não é uma unidade de portas abertas. “Aqui é uma unidade de retaguarda para liberar leitos em outros hospitais para pacientes crônicos. Os nossos pacientes são direcionados de outros hospitais, pela regulação”.