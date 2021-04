Coronavírus: saiba onde se vacinar segunda e terça em Ilhéus

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) dará início na próxima segunda-feira (5) à vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para idosos com idades entre 63 e 65 anos. Já idosos de 61 e 62 anos serão vacinados na terça-feira (6). Em ambos os dias, o serviço será ofertado das 8h às 15h, nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social ( CRAS ) Norte, Sul, Vilela, Oeste e Olivença e na Cruzada do Bem pelo Bem, próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade. É importante a apresentação do CPF; cartão de vacinação; cartão do SUS e comprovante de residência.