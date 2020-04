Coronavírus: Senai produz 10 mil máscaras para hospitais da Bahia

Como parte da força-tarefa coordenada pelo governo do Estado, através das secretarias do Planejamento (Seplan) e Desenvolvimento Econômico (SDE), para o enfrentamento do Covid-19, o Senai Cimatec Park está produzindo 10 mil máscaras do tipo Face Shield para os hospitais da Bahia. É um equipamento de proteção individual extremamente seguro, de dupla proteção, reutilizável, que evita o contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.

“Inicialmente, montamos uma área com 10 impressoras 3D e verificamos que seria uma linha eficiente para protótipos, mas não para produção de larga escala, pois estávamos produzindo 30 máscaras por dia. Então buscamos alternativa para produção mais rápida, com um modelo sem necessidades de peças plásticas injetadas ou produzidas com impressora 3D. Hoje produzimos mil máscaras por dia, num modelo que possui apenas peças em acetato, elástico e dois botões de fixação”, destaca Luís Alberto Breda, diretor de Operações do Senai Cimatec, ao completar que o Senai Nacional convidou o Cimatec para ser hub técnico para dar suporte às unidades do Senai de todo o Brasil a partir desta iniciativa.

Distribuição e combate

Segundo o secretário estadual do planejamento, Walter Pinheiro, este é um equipamento que está sendo produzido para uso de quem está na linha de frente, no combate ao novo coronavírus. “Portanto, é extremamente importante para preservar a saúde dos profissionais que lidam, diretamente nos hospitais, com os pacientes acometidos pelo Covid-19. Por isso, agradecemos a mais este apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que não tem poupado esforços nesta guerra, em diversas frentes, contribuindo de forma significativa para minimizar os efeitos desta pandemia no nosso estado”, disse, ao completar que as máscaras já começaram a ser distribuídas para os hospitais.

“Estamos presenciando a união de vários conhecimentos tecnológicos e generosidade dos investidores e desenvolvedores do nosso estado, numa grande corrente, para vencermos o coronavírus. É o fruto da excelente relação institucional que o Governo Rui Costa nutre com aqueles que investem e geram emprego aqui na Bahia”, afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

“Além da produção das máscaras Face Shield, o Senai Cimatec está desenvolvendo diversas ações como forma de colaborar na luta contra a expansão do novo Coronavírus. Montamos uma unidade de envase de álcool líquido 70% e estamos reparando respiradores mecânicos, que recebemos com defeito e devolvendo funcionando, para unidades de saúde do estado. Também estamos adquirindo máquinas para a realização de testes de PCR, que podem detectar se um paciente com suspeita da Covid-19 tem ou não o vírus. Numa outra frente, disponibilizamos para pesquisadores de todo o país acesso a um supercomputador, em parceria com as empresas Atos e Nvidia. Adicionalmente, no âmbito da FIEB, estamos liderando uma rede de doadores do setor empresarial baiano para a compra emergencial de mais de 100 novos respiradores mecânicos”, elencou o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban.