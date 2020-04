Coronavírus: subida de casos põe “toque de recolher” como possibilidade em Itabuna e Ilhéus

A situação de Itabuna e Ilhéus, principais cidades do interior baiano em número de infectados pelo novo coronavírus, foi discutida nesta terça-feira (28) com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas. Em entrevista ao apresentador Roger Sarmento, na TV Santa Cruz, ele disse que o crescimento dos casos na região é diariamente acompanhado e que preocupa, porque supera todas as projeções inicialmente feitas. Novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) já começarão a funcionar nesta quarta-feira (29), no Hospital Costa do Cacau. Mas, com a rápida subida de casos, ele admite a possibilidade de ampliar as medidas restritivas já estabelecidas. Não se descarta, por exemplo, um chamado “lockdown”, termo bastante usado para indicar um confinamento completo.

“Multiplicação de leitos”

Ilhéus hoje, junto com Itabuna, representam uma grande ameaça. A saúde pública da Bahia tem puxado os números do estado inteiro pra cima. Nós havíamos nos programado pra determinar o número de leitos hospitalares pra região e estamos tendo que multiplicar esses leites por três. Isso é investimento e a locação de equipamentos que não estavam no nosso plano original e que está. Da nossa parte do Governo, um esforço adicional. Felizmente, nós estamos concluindo amanhã quarta-feira as obras de ampliação de 48 leitos de UTI no Costa do Cacau. Vamos começar a, junto com a Prefeitura de Itabuna, a ampliação da rede de gases no Hospital de Base. Está sendo ampliada de nove leitos de UTI pra 40, estamos tentando ver se o Hospital Vida Memorial também implanta alguns jeitos de terapia intensiva…

Projeção e estrutura

Pensamos no Estado como um todo. Se os leitos não forem suficientes, a gente vai remanejar os pacientes pra Salvador ou pra outras cidades, onde houver leitos. Não vai faltar leito, não vai faltar respirador se depender do grande investimento que nós fizemos. Nós fizemos um investimento de mais de mil leitos de UTI em todo o Estado, fora leitos de enfermaria. Só que é evidente: se continuar a taxa de progressão que hoje nós temos na região … Posso dizer porque são várias cidades. Se permanecer essa taxa de progressão, não tem sistema que aguente; a gente vai acabar tendo que lançar mão dos direitos da UTI geral. Eu tô abrindo 48 no Costa do Cacau…

Da restrição ao confinamento

Se as medidas restritivas não derem resultado, o Governo do Estado pode sugerir um ‘lockdown’, um ‘toque de recolher’ em Ilhéus e Itabuna, não tenha dúvida. Nós estamos acompanhando a situação de Itabuna todos os dias. A gente mede a taxa de crescimento, a gente tem informações de circulação de manhã e à tarde; o governador, ele pessoalmente tá envolvido com isso, acompanhando os números. Nós disponibilizamos as forças da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros pra circular na rua. E ontem eu fiz uma reunião com o Comando Militar do Estado, Exército, Marinha. Se for necessário, eles irão também ajudar nesse processo.