Coronel Adson Marchesini é o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros

O coronel Bombeiro Militar Adson Marchesini foi nomeado pelo governador Rui Costa como novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia. A designação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado deste sábado (16).

O coronel vai substituir, o também coronel, Francisco Luiz Telles de Macêdo, que ocupava o cargo desde 2015. O coronel Adson Marchesini era Comandante de Operações de Bombeiros Militares da Capital e Região Metropolitana de Salvador, parte da estrutura da Secretaria da Segurança Pública do Estado.