Corpo de Bombeiros aperfeiçoa serviços e implanta bases nas regiões Sul e Oeste da Bahia

Os investimentos do Estado na ampliação da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) tornarão mais eficientes as ações de resgate, combate e prevenção a incêndios e de atendimento às populações em situação de risco e calamidade nas cidades-sedes e nos seus entornos. As melhorias integram o conjunto de projetos de lei de modernização da segurança pública enviado pelo Governo, já aprovado na Assembleia Legislativa.

Ilhéus e Barreiras foram escolhidas após estudos e análises dos sucessivos registros de chuvas, no Sul e Extremo Sul, e de queimadas no Oeste da Bahia. As ocorrências mostram o quanto esses dois municípios são estratégicos para a montagem de bases de apoio para o deslocamento de pessoal e a distribuição de insumos, sobretudo quando há necessidade de socorro aos moradores dessas regiões.

Além da ampliação dos serviços da instituição, os ganhos contemplam a valorização dos servidores, incluindo promoções e o investimento na qualificação para aperfeiçoar o atendimento das demandas da população. Também com os novos investimentos, as esferas educacionais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia passam a integrar o Instituto Militar de Ensino Superior. Ele abrigará, em um mesmo ambiente, os centros de formação de praças e oficiais, além de outros cursos que acontecem na instituição. Tudo isso com maior disponibilidade de espaço, tempo e qualidade no aprendizado, reciclagem e aperfeiçoamento.

*Investimentos em prevenção*

O Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI) substituirá o de Atividades Técnicas e Pesquisa (CATP) e terá foco na cultura da prevenção aos incêndios. A base para o atendimento aos moradores da capital e região metropolitana será instalada no Parque Tecnológico, em Salvador. Com isso, os processos poderão ser analisados por um número maior de profissionais, facilitando e acelerando os trâmites e solicitações. “Nosso objetivo é fazer com que os cidadãos entendam a importância da prevenção em relação a incêndio e pânico. Por isso, nossa meta é atuar de forma educativa. Juntando capital e RMS, podemos ter uma ação mais ampla, abrangendo Salvador e as cidades próximas de uma forma integrada”, explica o comandante-geral do CBMBA, coronel Adson Marchesini.

*_Fonte: Ascom/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia_*