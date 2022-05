Corpo de Bombeiros da Bahia busca desaparecidos nas enchentes em Pernambuco

Os 12 bombeiros militares baianos enviados a Pernambuco participam, a partir desta segunda-feira (30), da “Operação Recife”, de buscas a pessoas desaparecidas nos bairros de Monte Verde e Milagres. Fazem parte da equipe mergulhadores autônomos, além de especialistas em Busca e Resgate de Estruturas Colapsadas (Brec) e em Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Bresc), que têm o apoio de uma cadela farejadora.

“Estamos à disposição da sociedade pernambucana e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. A chuva por aqui ainda não parou e tem muitas áreas com rios bastante elevados. O cenário ainda se mostra bastante instável e as buscas permanecem incessantemente, pois muitas pessoas ainda estão desaparecidas”, explicou o tenente-coronel BM Gabriel Penna, que comanda a operação.

Atuação recente

Em fevereiro deste ano, uma equipe também com 12 bombeiros militares baianos atuou por nove dias em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, após a área ser atingida por fortes chuvas.