Corpo de Fernando Gomes será sepultado nesta manhã em Itabuna; governador vem

O governador Rui Costa é esperado em Itabuna nesta manhã de terça-feira, 26, para um único compromisso: assistir aos últimos momentos da cerimônia fúnebre do ex-prefeito Fernando Gomes.

Velado desde o começo da tarde de ontem, o corpo do político está no teatro Candinha Doria, e será sepultado por volta das 11 horas. Centenas de pessoas tem comparecido ali para se despedir do política, sem dúvidas, o maior da história de Itabuna.

Fernando Gomes morreu na tarde do último, em Salvador, depois de 10 dias internado no hospital Aliança com um quadro grave de infecção. Os médicos chegaram a amputar uma perna do ex-prefeito na tentativa, sem sucesso, de livrá-lo da morte.

O político, que tinha 83 anos, deixa a mulher Sandra Neilma, seis filhos e um legado e obras no município, em cinco mandatos de prefeito. Foi também, por três vezes, deputado federal, além de secretário de Administração do governo do ex-prefeito José Oduque Teixeira.