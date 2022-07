Corpo de Fernando Gomes será sepultado nesta terça-feira em Itabuna

O corpo do ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, que morreu ontem em Salvador, será sepultado nesta terça-feira, 26, em horário ainda não confirmado pela família. Transladado de avião da capital do estado, o corpo tem chegada ao aeroporto de Ilhéus prevista para às 10 horas.

De acordo com a programação, o cortejo fúnebre seguirá pela BR-415 e percorrerá alguns bairros de Itabuna até o teatro Candinha Dória, onde será velado. Não haverá aula hoje na rede municipal por causa da morte do ex-prefeito.

Fernando Gomes deixa viúva a ex-secretária da Assistência Social do município, Sandra Neilma, com quem teve duas filhas: Maria Esther e Maria Fernanda. Teve ainda mais quatro filhos (Christiane, Sérgio, Markson e Liane) do seu primeiro casamento com a ex-vereadora Neyva Monteiro.