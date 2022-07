Corpo do advogado Jorge Nobre será sepultado neste sábado em Itabuna

O corpo do advogado Jorge Nobre, que morreu na madrugada de hoje, está sendo velado no SAF. O sepultamento, segundo a família, foi programado para este sábado, 30, no cemitério Campo Santo, em Itabuna.

Jorge Nobre, de 75 anos, morreu em casa, depois de uma luta contra o câncer. Ele era um dos mais conceituados criminalistas de Itabuna, como destacam amigos e companheiros de profissão nas redes sociais.

Nota de pesar

O presidente do PCdoB de Itabuna, professor e advogado Wenceslau Júnior lamentou o falecimento do renomado advogado criminalista, Jorge Nobre, na manhã desta sexta-feira. “Em nome da minha família manifesto os mais profundos e sinceros pesar pelo passamento do nobre colega. Vá em paz companheiro! O exemplo da sua advocacia combativa e comprometida é o grande legado profissional e a conduta dos seus filhos é o grande legado pessoal e familiar”, declarou.

Wenceslau Júnior lembrou que, o colega e amigo foi uma das suas fontes de inspiração nos anos 2000 a 2008 quando atuou na bancada de defesa em cerca de 35 júris. “Jorge era um dos melhores advogados do Sul da Bahia. Tive a honra de atuar ao seu lado, dividindo a defesa em um júri, na cidade de Itapé, conduzido pelo Magistrado Marcos Bandeira e o resultado não poderia ser outro, se não a absolvição do réu”, contou.

Segundo ele, o legado de Jorge Nobre será eternizado pelos seus filhos e também advogados Moisés e Cândida Nobre. “Os colegas, de igual modo, carregam a nobre competência e simplicidade do pai, com certeza darão seguimento a sua história”, observou.