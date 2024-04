Corredor humano reverencia mais um doador de múltiplos órgãos no Hospital de Base de Itabuna

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), organizou nesta terça-feira (9) mais um corredor humano para a passagem de um paciente doador de múltiplos órgãos. O momento de homenagem e agradecimento, aconteceu na entrada do Centro de Tratamento Intensivo (CTI II) da unidade hospitalar e foi marcado por aplausos dos colaboradores.

A captação de múltiplos órgãos foi realizada pelo médico cirurgião Ávio Brasil da Central Estadual de Transplantes (CET) e sua equipe, após todas as fases do protocolo de Diagnóstico de Morte Encefálica ser feita pela equipe médica, capacitada e habilitada do HBLEM.

Todo o processo contou com o apoio da equipe da Organização de Procura de Órgãos (OPO) Sul e da equipe multidisciplinar do Hospital de Base (CTI, Centro Cirúrgico, Enfermagem, Serviço Social, Psicologia e Direção).

A coordenadora da OPO Sul, enfermeira Silvana Batista, destacou que os familiares do doador já estavam bem esclarecidos sobre a importância da doação de órgãos e sensíveis à causa. “Nós os acolhemos, oferecemos a possibilidade da doação e eles prontamente foram favoráveis, mesmo diante do luto. Quando a família já tem conhecimento acerca da doação, a entrevista familiar se torna mais fácil’, disse.

Trabalho educativo

Com o SIM da referida família, aproximadamente sete pessoas que aguardam por um transplante no cadastro estadual serão beneficiadas. Esta foi a segunda captação de múltiplos órgãos que aconteceu entre março e abril deste ano no Hospital de Base. De lá para cá, houve um aumento na lista de espera do estado, onde atualmente 1.856 pessoas aguardam por um rim, 1.422 por uma córnea e 31 por um fígado.

Além do trabalho educativo e de conscientização que a OPO-Sul executa dentro e fora do HBLEM, a enfermeira frisou que o apoio do “Instituto Seja um Doador” têm sido de extrema importância para sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos.