CORREGEDORIA DO TRT5 REALIZA FISCALIZAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM ILHÉUS

Na última quarta-feira, 04 de junho, a corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho veio à Ilhéus realizar uma ampla correição naquela unidade. A OAB Subseção de Ilhéus participou de uma reunião com a corregedora, desembargadora, Dra. Ivana Magaldi e sua assessoria. Na oportunidade, a OAB pontuou algumas sugestões e apresentou as demandas oriundas da advocacia trabalhista local. A desembargadora acatou as sugestões e sinalizou a viabilidade de implementação do que foi solicitado, destacando a qualidade dos serviços prestados à advocacia, jurisdicionados e pelos servidores deste fórum.

“Fico feliz em poder ouvir as demandas da advocacia de Ilhéus e lutar para que sejam implementadas no âmbito do TRT5. Esta correição busca justamente entendimentos e ajustes para facilitar e dinamizar os trâmites desta unidade”, destacou a desembargadora.

Participaram da reunião, representando a OAB Ilhéus, o presidente, Dr. Jacson Cupertino, o Secretário Geral, Dr. Nelson Cunha, o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, Dr. Michael Neves e o advogado trabalhista, Dr. Marcos Flávio e os diretores da Primeira e Segunda Vara, Eliete Cardoso e Manoel Evangelista, respectivamente.

“A OAB sempre estará presente na defesa dos interesses da sua advocacia inscrita. A Justiça do Trabalho é um instrumento ágil e eficiente do nosso judiciário e devemos participar efetivamente de sua melhoria trazendo as demandas daqueles que militam na área e conhecem seus problemas. Não obstante, de termos um quadro de servidores motivados e céleres aqui na Justiça do Trabalho, esta correição, ajuda no aperfeiçoamento e na melhoria da qualidade dos serviços prestados. Apesar da perda da Terceira Vara, nossos jurisdicionados estão encontrando apoio nas duas Varas remanescentes, ainda com problemas pontuais a serem resolvidos”, fnalizou o presidente da OAB de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino