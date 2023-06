Corrida Bahia Sem Fome arrecada 26 toneladas de alimentos em ação de solidariedade

Na manhã deste domingo (4), cerca de dois mil participantes se uniram na Corrida Bahia Sem Fome, um evento esportivo com o objetivo não apenas de promover a prática da atividade física, mas também gerar solidariedade e combater a fome. A iniciativa, idealizada pelo Governo do Estado, foi realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e arrecadou 26 toneladas de alimentos por meio das inscrições dos competidores. O vice-governador, Geraldo Júnior, participou da competição e completou o percusso de 5 km da prova.

“Na Bahia quase dois milhões de baianas e de baianos estão no mapa da fome, mas com as ações do Governo do Estado e o apoio da sociedade, nós venceremos essa situação difícil. Essa corrida hoje é um exemplo disso. São mais de dois mil inscritos nesse intuito de ajudar quem precisa”, afirmou Geraldo Júnior.

O coordenador do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, destacou que a corrida celebra dois meses do início da primeira etapa da campanha de arrecadação de alimentos. “Nesse período, várias iniciativas foram realizadas, envolvendo diversos segmentos da sociedade, sensibilizando a população para essa grande mobilização. Ao todo, já arrecadamos 650 toneladas de alimentos. Aqui nessa corrida maravilhosa foram adquiridas 26 toneladas por meio das inscrições dos atletas”.

A corrida teve largada às 6h30 da manhã, partindo da Secretaria da Educação e foi dividida em diferentes modalidades, como masculino, feminino e Pessoas com Deficiência. Os participantes competiram em provas de percurso de 3,5, 5 e de 10 km.

Além da prática esportiva, a corrida teve um significado especial ao unir esforços no combate à fome. Para Jonas Soares, vencedor da prova de 5 km, contribuir para uma causa tão nobre foi a grande motivação. “Estou muito feliz por fazer parte dessa ação que une meu amor pela prática esportiva com a solidariedade. Estou muito feliz em poder ajudar no combate à fome”.

Premiação

A corrida premiou os cinco primeiros colocados na classificação geral de cada modalidade e em ambos os gêneros. Os vencedores receberam valores em espécie, sendo R$ 500,00 para o primeiro lugar, R$ 400,00 para o segundo, R$ 300,00 para o terceiro, R$ 200,00 para o quarto e R$ 100,00 para o quinto colocado.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Mateus Pereira/GOVBA