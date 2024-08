Corrida em Ferradas abre comemorações pelos 112 anos de Jorge Amado

Ferradenses dão vida a personagens célebres de Jorge: Babinha (Maria Machadão) ao lado de Zem Costa (Vadinho) e Thaís Cordeiro (Gabriela)

A memória do escritor que correu o mundo através dos seus livros recebe novas homenagens — começando na Vila de Ferradas, onde ele nasceu.

Os 112 anos de Jorge Amado, celebrados neste 10 de agosto, terão uma série de corridas em cidades por onde o autor já passou.

A largada do projeto, capitaneado por um grupo de amigos, acontecerá domingo (11), em frente à primeira casa onde o menino ferradenses viveu. A partir dali, atletas (inscritos até sexta-feira (09) deverão fazer um percurso de cinco quilômetros.

Vale lembrar que aquela residência foi revitalizada e devolvida a Ferradas em 2015 (no governo do então prefeito Capitão Azevedo, atendendo a pedido da Acate – Associação Cultural Amigos do Teatro).

Corrida segue

Dando sequência à maratona pra lá de grapiúna, o grupo seguirá para a Vila Imperial das Árvores Ferradas.

Por fim, terminam o percurso em frente ao recém-inaugurado monumento a Jorge Amado, obra do artista plástico Renart.

O local, naturalmente, já é mais um cartão postal da charmosa e bucólica Vila de Ferradas (ultimamente designada como bairro).

Em seguida, novas etapas daquela corrida ocorrerão em Salvador e Portugal, em datas a serem divulgadas.

“Queremos envolver as pessoas no evento, que é um mix de esporte, cultura, educação, lazer, meio ambiente…”, afirma Zem Costa, conterrâneo de Jorge Amado e um dos idealizadores da corrida.

Junto com ele, também atuaram para viabilizar a ideia os jovens Poliana Vicente e Marçal, da TV Cacau.

Compartilhando mudas e apoios

Segundo Zem, a defesa da questão ambiental será marcada pela distribuição de mudas de árvores para os competidores.

O evento tem o apoio da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz), Amurc (Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste da Bahia), além de representantes da iniciativa privada.

Um deles é o grupo Coroa, que fornecerá água aos competidores. Serão homens e mulheres, a partir de 18 anos, a serem brindados com premiações entre 100 e 300 reais.