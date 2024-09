Corrupção em Ilhéus: escândalo envolve Mário Alexandre e Bento Lima

Uma delação premiada foi o caminho para a Polícia Federal descobrir vários crimes praticados na gestão do prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus. Tudo com participação do ex-Secretário de Gestão, Bento Lima, candidato a prefeito, e o ex-procurador geral do município Jefferson Domingues Santos.

Hoje cedo, mandados de busca e apreensão foram cumpridos e o resultado da operação deixou o prefeito ainda mais complicado com a Justiça. Ele é considerado chefe de uma organização criminosa destinada a receber propinas. O valor investigado chaga a R$ 90 milhões.

Ainda hoje pela manhã, R$ R$ 915.900 mil em dinheiro vivo foram apreendidos na residência de um empresário envolvido no esquema criminoso, que repercute em todo o país. É pauta dos princípios veículo de comunicação, incluído G1 e Rede Globo.

No G1, estão detalhes das informações colhidas pela Polícia Federal com a delação premiada feita por um servidor da Prefeitura conhecedor do esquema. Veja a seguir.

“Esse colaborador contou aos investigadores, então, que o prefeito Mário Alexandre negociou o recebimento de propina em um contrato de serviços de coleta de lixo, fechado de forma irregular, pela Prefeitura de Ilhéus. E que o então procurador Jefferson Santos deu o parecer favorável à contratação, apesar de indícios de irregularidades.

Pelo acordo, o prefeito Mario Alexandre ficaria com metade do lucro obtido pela empresa contratada para a coleta de lixo. A negociação, segundo o colaborador, foi feita em reuniões na casa do prefeito com representantes da empresa.

Mas, Bento Lima, que era secretário de Gestão de Ilhéus à época, resistia à contratação. Isso porque recebia propina da empresa que já prestava serviços para a Prefeitura de Ilhéus, segundo o colaborador

Isso causou um atraso na contratação para coleta de lixo que foi negociada por Mario Alexandre. O prefeito, articulou, então, para que uma outra empresa dos mesmos donos da que seria contratada para a coleta de lixo passasse a prestar prestar serviços para Prefeitura de Ilhéus .

Os serviços escolhidos foram de terceirização de mão de obra para atender às demandas temporárias para enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os indícios de irregularidades nesse contrato levaram a PF a deflagar, em 2020, a Operação Anóxia. À época, porém, não havia indícios da participação do prefeito no esquema – o fato só veio à tona, segundo os investigadores, após a colaboração premiada.