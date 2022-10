Costa das Baleias ganha base aérea da Gol para conexões nacionais e internacionais

A Gol Linhas Aéreas iniciou, nesta segunda-feira (24), o voo de Salvador para Teixeira de Freitas, considerada a capital da zona turística Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia. A linha é feita pela companhia Voepass e está disponível três vezes por semana (segunda, quarta e sexta-feira), com decolagem da capital às 9h15 e retorno às 11h35. A viagem dura cerca de uma hora e cinquenta minutos, na aeronave ATR-72, de 68 lugares.

A nova base da Gol oferece aos clientes conexões da empresa, no Brasil e em outros países, e marca a reabertura do aeroporto de Teixeira de Freitas, após intervenções do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura ( Seinfra). “Investimos R$ 2 milhões em melhorias nas instalações do equipamento, que passou a ser administrado pela iniciativa privada. Teremos impacto no turismo, comércio e serviços, para o incremento da economia no extremo sul”, explicou o titular da Seinfra, Marcus Cavalcanti.

No voo inaugural, estavam o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, dirigentes da Gol, representantes do trade e jornalistas. O desembarque em Teixeira de Freitas teve receptivo do governo baiano, em parceria com a empresa de aviação.

“Essa conectividade facilita o deslocamento de turistas que pretendem conhecer as maravilhas da Costa das Baleias, partindo de Salvador. A iniciativa da Gol está associada ao esforço do Estado da Bahia em obras estruturantes e na ampliação da nossa malha aérea, para o desenvolvimento regional”, ressaltou o secretário Bacelar.

Segundo o gerente de Relações Governamentais da Gol, Ciro Camargo, “a Bahia é muito importante para as operações da companhia, que além da nova base aberta hoje, vai abrir novos voos para outros destinos baianos, na alta temporada”.

A conexão aérea com a Costa das Baleias, formada pelos municípios de Caravelas, Itamaraju, Itanhém, Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Teixeira de Freitas, deve fortalecer o turismo no extremo sul. A região oferece atrativos como o avistamento de baleias-jubarte, o Arquipélago de Abrolhos e as praias de Cumuruxatiba e Corumbau.

