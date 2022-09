Costa do Cacau com stand exclusivo durante a ABAV 22

A Costa do Cacau, destino de diversos turistas do Brasil e do mundo, está com um estande próprio na 49ª edição da ABAV, evento promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens.O Stand da Costa do Cacau fica localizado no Stand A001 ao lado do Stand da Bahia. As cidades de Itacaré, Ilhéus e Una dividem o espaço que conta com sala de reunião para conversas com operadores de turismo. Ademais, todos os convidados que por lá passarem irão ganhar um chocolate artesanal produzido na região. Neste ano, a feira acontecerá entre os dias 21 e 23 de setembro em Recife-PE. Representando a Itacaré estão presentes: José Alves, Secretário de Turismo de Itacaré, Cida Aguilar, Presidente da COMTUR, Watushi Santana, Diretor de Ações Turísticas, Marcelo Dias, Diretor de Promoção Turística e Marli Catarina, Chef de Cozinha e proprietária do restaurante Café com Cacau.

José Alves, Secretário de Turismo de Itacaré ressaltou que serão realizadas algumas ações dentro do stand para agentes de viagem, além da previsão de um coquetel no dia 21, onde serão premiadas as principais agências de viagens do país e as que mais venderam pacotes.“A ABAV esse ano é uma ABAV histórica para Itacaré porque pela primeira vez vamos ter um stand próprio. Um stand da Costa do Cacau, onde Itacaré está sendo uma das protagonistas”, conclui.

Para Cida Aguilar, a ocasião representa uma grande conquista, já que mostrou o comprometimento dos gestores com o turismo e com a Costa do Cacau. “Está sendo uma satisfação muito grande, vamos mostrar a força da Costa do Cacau e estamos muito bem representados com hotéis, resorts e algumas governanças locais”, afirma.

Conheça a Costa do Cacau e Itacaré:

Uma das mais belas regiões costa da Bahia, a Costa do Cacau abriga os municípios de Ilhéus, Ipiaú, Maraú, Una, Canavieiras, Itabuna, Uruçuca, Santa Luzia, Pau Brasil, São José da Vitória e Itacaré.

Marcada pela natureza exuberante da Mata Atlântica, a Costa do Cacau conta com diversas reservas naturais ideais para o ecoturismo, como trilhas, surfe e rafting.

O município de Itacaré ganha destaque entre as cidades. Localizada a 75 Km de Ilhéus, a cidade é famosa por suas belezas naturais, ideal para pessoas de todas as idades.

Além dos passeios na praia e pelas matas, a cidade conta com uma cultura rica. As ruas de Pituba e Passarela da Vila ganham destaque pelas suas rodas de capoeira, lojas de artesãos e restaurantes com pratos da culinária local.