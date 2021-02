Covid-19: Amurc busca socorro frente a alta ocupação de leitos

Diante do aumento expressivo de casos ativos da Covid-19 no Sul da Bahia, secretários ligados ao Fórum Municipal de Saúde (Forsems) da Amurc estão em busca de alternativas. Na segunda-feira (8), irão se reunir com a diretora do Núcleo Regional de Saúde Sul Ilhéus, Domilene Borges, para discutir o cenário e, também, tratar de detalhes sobre a imunização, ações e a gestão de enfrentamento do Coronavírus. O encontro acontecerá às 15 horas, através da plataforma zoom.

De acordo com os dados do NR de Saúde Sul, chegou a 94% a ocupação geral dos leitos de UTI adulto nesta sexta-feira (5). Em Ilhéus, a seguinte situação: No hospital de Ilhéus, 100%; Vida Memorial, 100% e Costa do Cacau, 90%. Já os leitos clínicos adulto, no geral chegam a 84%, sendo 64% no Hospital de Ilhéus; 55% no Vida Memorial e 100% no Costa do Cacau.

Na região de Itabuna, a ocupação dos leitos de UTI adulto está em 88% no geral. No Hospital de Base, 95% e Hospital Calixto, 88%. Já os leitos clínicos adulto, chegam a 56% de ocupação geral, sendo o Hospital de Base, 67%; Hospital Calixto, 88% e Hospital de Camacan, 25%. Sobre os leitos clínicos pediátrico, a ocupação é de 20% e UTI Pediátrico 0%.

Audiência com governador

Preocupado com o aumento dos casos da Covid-19 na região, o presidente da Amurc, Marcone Amaral, terá audiência com o governador Rui Costa na segunda-feira (8), para tratar de pautas referentes ao município de Itajuípe. Ao mesmo tempo, o gestor levará algumas reivindicações do Sul da Bahia, entre elas, a necessidade emergencial da ampliação do número de leitos de UTIs Covid-19.

“Estaremos verificando alternativas de ampliação do número de leitos para o atendimento à Covid-19 na região, devido à preocupação de final de ano, com a movimentação muito grande da população”, declarou o gestor.

Contra aglomeração no Carnaval

A Amurc vem acompanhando todas as decisões estratégicas de enfrentamento da Covid adotadas pelo Governo do Estado, e, essa semana, a diretoria da entidade recomendou aos seus associados, acompanhar a decisão do Governo do Estado da Bahia, em não decretar ponto facultativo (segunda, terça e quarta-feira – até às 12h), nas datas em que seria comemorado o Carnaval 2021.

Com essa decisão, o poder público pretende desestimular a ocorrência de qualquer evento que possa gerar aglomeração e deslocamento dos munícipes – o que poderia influenciar no aumento do número de vítimas da Covid.