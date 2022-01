Covid-19: continua testagem no térreo da Câmara de Vereadores

A Vigilância Epidemiológica tem realizado testagens num ponto fixo, às segundas, terças e quinta-feiras, das 8 às 15 horas, no térreo do Espaço Cultural Josué Brandão, onde funciona a Câmara de Vereadores de Itabuna. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o serviço é mantido no local, em decorrência do alto fluxo de atendimentos de sintomas gripais.

A coleta é realizada nos três dias da semana em razão do envio do teste RT-PCR para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que também acontece, semanalmente, nestes três respectivos dias. Portanto, quaisquer pacientes que apresentem dor de cabeça, tosse, febre alta e outros sintomas devem procurar a unidade.

As testagens são de RT-PCR e Teste Rápido Antígeno, ambos realizados por swab (amostra de nasofaringe). Porém, vale destacar que para realização do Teste Rápido Antígeno é necessário que a pessoa esteja com sintomas há, pelo menos, quatro dias. Já pessoas que tiveram contato com positivados e que estejam com ou sem sintomas, realizam o teste RT-PCR.

Balanço

Um balanço revela que do dia 1º até o dia 23, foram enviadas ao LACEN um total de 2.085 testagens, sendo 445 resultados positivos. Já na semana que contempla de 17 a 21 de janeiro, foram enviadas 862 coletas, sendo 219 positivas. Ontem, já foram contabilizados mais 156 casos positivos.

A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristella Antunes, ressalta a importância de a Secretaria Municipal de Saúde continuar realizando as testagens: “As pessoas que apresentarem sintomas gripais e/ou tiveram contato com algum positivo, devem realizar as testagens às segundas, terças e quintas-feiras, na Câmara de Vereadores para constatar ou não a Covid-19 e então, serem orientadas às medidas e protocolos adequados”, explicou.

Quanto aos dias para realização do teste, Maristella Antunes completa: “Estamos buscando, junto à secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, ao Núcleo Regional de Saúde Sul e ao LACEN, ampliar os dias de testagens”.