Covid-19: esquema de vacinação nesta sexta-feira em Ilhéus

Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira (30) uma repescagem para policiais acima de 45 anos, lotados em Ilhéus, e profissionais das redes municipal e estadual de ensino com idade acima de 55 anos que por algum motivo não puderam comparecer aos pontos de vacinação na data agendada para receber a 1ª dose contra a Covid-19.

O serviço será ofertado no CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h. Além da vacinação da 1ª dose, será aplicada a 2ª dose da vacina Oxford/AstraZeneca para as pessoas que estão dentro do prazo de agendamento.

A Sesau reitera que a repescagem da vacinação é destinada às pessoas cujo nome já está cadastrado na lista enviada pelos respectivos órgãos. Para aplicação da 1ª dose é necessária a apresentação do documento pessoal com foto; cartão de vacinação; cartão do SUS e comprovante de residência. A 2ª dose só será ministrada mediante apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando a 1ª dose.

A ação tem o objetivo de atender ao público que por algum motivo não conseguiu tomar a vacina no dia estipulado. Os profissionais da educação que ainda não realizaram o cadastro, contudo pertencem à faixa etária preconizada, devem acessar o link: https://forms.gle/m5vpk2oX75MwNKh5A e preencher o formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

Serão imunizados servidores que atuam nas seguintes funções: secretários, auxiliares de serviços gerais, vigilantes, porteiros, agentes administrativos, merendeiras, diretores, vice-diretores, docentes de todos os ciclos da educação básica, incluindo os professores temporários, e coordenadores pedagógicos.

Serviço

Repescagem – 1ª dose contra a Covid-19

Público-alvo: Policiais acima de 45 anos e professores do ensino básico de Ilhéus com idade acima de 55 anos

Data: 30 de abril de 2021 (sexta-feira) – das 8h às 12h e das 13h às 15h

Local: CMAE – Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova