Covid-19: Ilhéus ultrapassa marca de 80% da população acima de 12 anos vacinada com as duas doses

Ilhéus superou a marca de 100 mil pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde (Sesau). Até o momento, a segunda dose já foi aplicada em 130.846 pessoas, totalizando 84,10% da população vacinável com idade igual ou acima de 12 anos.

Conforme a Sesau, no período compreendido entre 1º e 28 de fevereiro foram ministradas 20.529 unidades da vacina, das quais 1.472 correspondem ao primeiro ciclo (D1) e 3.388 referem-se ao segundo ciclo (D2), além de 11.514 doses de reforço (terceira dose), aplicação de 49 vacinas relativas à 4ª dose para imunossuprimidos e 4.106 doses pediátricas.

A Sesau reitera que mesmo com o avanço da vacinação é essencial manter as medidas de prevenção, com uso de máscara de proteção, higienização das mãos e distanciamento físico. Os dados também são divulgados no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Orientação aos faltosos – De acordo com informações repassadas pela Sesau, a procura pela dose de reforço está baixa em Ilhéus. Mesmo com as estratégias adotadas pela Prefeitura para facilitar o acesso do público aos pontos de imunização, que incluem vacinação noturna e descentralização do serviço, muitas pessoas ainda não tomaram a 3ª dose.

Estão aptas para tomar a dose de reforço pessoas acima de 18 anos que receberam a 2ª há quatro meses ou mais. Basta comparecer aos pontos de vacinação informados diariamente, conforme horários específicos.

Até a última quinta-feira (24), a cidade registrou 45.588 faltosos. A secretaria destaca a importância de completar o esquema vacinal para reduzir o risco de contaminação e agravamento de casos da doença.