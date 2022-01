Covid-19: Itabuna vacina crianças com comorbidades quinta e sexta-feira

Começa na próxima quinta-feira (20), na UniFTC, a vacinação contra Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente. Como informa a Rede de Frio da Secretaria de Saúde, a imunização seguirá na sexta-feira (2121, em horários alternados, para facilitar o deslocamento dos pais ou responsáveis.

Na quinta, será das 16 às 20 horas, enquanto na sexta-feira, das 10 às 16 horas. Segundo o enfermeiro de imunização da Rede de Frio, José Victor Gomes, o atendimento será por meio de senha. Serão fornecidas 200 por dia.

Preferencialmente, os pais devem acompanhar o menor. No caso da ausência dos pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada em termo de consentimento por escrito, que deverá ser apresentado em duas vias (original e fotocópia).

O documento estará disponível na UniFTC. Além disso, a criança deverá estar acompanhada por um adulto (tio, avós, padrinhos, etc.) com os documentos pessoais e do pai ou mãe da criança com foto.

“Como neste primeiro momento as crianças que serão vacinadas são as que têm comorbidades, também deverá ser apresentado o laudo com CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde), com carimbo e assinatura do médico”, orienta o enfermeiro Victor Gomes.

Sintomas e cuidados

Ele ainda alerta os pais ou responsáveis que a criança não pode ter sido vacinada contra outra doença nos últimos 15 dias. “Daí a importância de apresentar, além dos documentos pessoais, também o cartão de vacina e o cartão do SUS, para que nossa equipe possa avaliar o quadro de imunização”, explica Victor Gomes.

Ele ainda informa que a criança deverá permanecer em repouso no local por pelo menos 20 minutos após a aplicação da vacina. “Este é um procedimento simples para que a criança possa ser observada”, acrescenta.

O profissional lembra, por fim, que alguns sintomas podem se manifestar após a vacinação, como: dor, inchaço e vermelhidão no braço, bem como febre e dor de cabeça.