Covid-19: Itabuna vacina idosos de 65 e 66 anos nesta terça

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, vacina pessoas com idade entre 65 e 66 anos contra a Covid-19 nesta terça-feira (13), nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. A vacinação será de 9 às 14h30min.

De acordo com a coordenadora de Imunização do município, enfermeira Camila Brito, a recomendação é que as pessoas da faixa etária se vacinem com a 1ª dose. A imunização obedece a essa nova orientação da Secretaria Municipal de Saúde para evitar aglomerações nas unidades.

Perda de doses

A Secretaria Municipal de Saúde mantém a decisão de somente passar aos próximos grupos e faixas etárias depois de concluída a faixa de 60 a 69 anos de idade. Até aqui, um total de 34.109 haviam sido vacinadas, Nesta segunda (12), ocorreu a imunização de 619 pessoas com 68 e 67 anos e o restante acima desta faixa de idade, perfazendo 822.

A enfermeira Camila Brito informou que em Itabuna houve perda técnica de cerca de 720 doses de vacinas por conta dos frascos com rendimento inferior ao constante da rotulagem. Ela explicou que a cidade recebeu 43.697 para 1ª e 2ª doses até agora.