Covid-19 mata “Chiquinho do Ibama”, e número de óbitos chega a 197 em Ilhéus

O engenheiro Francisco de Assis Carneiro Neto entrou para a lista de mortes por Covid-19 em Ilhéus. Ele faleceu nesta segunda-feira, 24, dia em que o boletim epidemiológico local registrou 197 óbitos desde o início da pandemia no município. Em relação à quantidade de infectados, são 5.080 até agora.

Francisco de Assis, “Chiquinho do Ibama”, como era conhecido, passou quase dois meses internado no hospital São José, mas não conseguiu vencer a doença. Sua morte foi lamentada, em nota, pelo escritório local do Ibama, onde ele trabalhou por muitos anos no setor de engenharia florestal. Chiquinho tinha 62 anos de idade.