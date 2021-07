Covid-19 mata enfermeira Albertina Amaral

O sorriso largo e o perfil batalhador da enfermeira Albertina Amaral dos Santos está agora só na lembrança de amigos, familiares e das centenas de pacientes que foram cuidados por ela. A profissional é mais uma vítima da Covid-19, doença que tantas vidas vem ceifando pelo Brasil e mundo afora.

Albertina, na linha de frente da luta contra o coronavírus, tem uma história de crescimento na profissão que escolheu. Já atuou nos hospitais Calixto Midlej Filho, de Base Luís Eduardo Magalhães, Hospital Regional Costa do Cacau, além do Samu em Itabuna e Ilhéus.

A carreira começou como técnica em enfermagem e, em seguida, enfermeira apontada pela dedicação e compromisso com cada paciente. Daí o tamanho da comoção de todos com mais esta perda. (Com informações do site Fábio Roberto Notícias)