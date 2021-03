Covid-19 mata ex-servidor da Prefeitura de Itabuna

Aos 80 anos, morreu na noite de ontem, 3, no Hospital de Base, em Itabuna, José Gomes de Carvalho Estrela. Ele perdeu a luta para a Covid-19, depois de internado durante cerca de 15 dias na UTI para tratamento da doença.

Estrela trabalhou durante 60 anos na Prefeitura de Itabuna, onde foi admitido no governo de José de Almeida Alcântara – informa o Blog do Bené. Ele também foi comerciante, como proprietário da farmácia Estrela, no bairro de Fátima.

Marcos Estrela, igualmente funcionário da Prefeitura, é um dos cinco filhos deixados pelo ex-servidor público municipal.