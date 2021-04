Covid-19 mata Indiara, da Indiara Móveis e Decorações

A empresária Indiara Rodrigues Oliveira, de Itabuna, é mais uma vítima fatal da Covid-19. Depois de iniciar o tratamento no Hospital Calixto Midlej Filho, nesta cidade, ela foi transferida para Salvador.

Lá, apesar de toda a assistência médica, a empresária perdeu a luta para a doença na madrugada desta sexta-feira, 30. Na Bahia, incluindo Indiara, a Covid-19 já causou a morte de 18 mil pessoas. Mais de 500 só em Itabuna.

Indiara Rodrigues trabalhava com colchão, móveis e Decoração, nas avenidas do Cinquentenário e JS Pinheiro. Bem relacionada, dinâmica e entusiasmada pelo empreendedorismo, ela estava sempre inovando. Com base nisso, a empresária foi homenageada pela revista Bellas. Veja o texto seguir:

ANDIARA MÓVEIS E DECORAÇÕES

Diversidade, beleza e elegância saltam aos olhos quando se percorre os 150 ambientes da loja Andiara Móveis e Decorações. Quem assina esses 17 anos de história é Andiara Rodrigues Oliveira.

A loja tem 2.500 metros quadrados, estacionamento próprio e um show room repleto de peças para encantar e surpreender. O empreendimento, cabe destacar, está entre as maiores e melhores lojas de colchões, móveis e decorações da Bahia.

Andiara define o sucesso como resultado de “trabalho árduo, muita dedicação, persistência, apostar e acreditar na região e na sociedade Itabunense”. E faz questão de agradecer o “direcionamento de Deus, apoio da família, da equipe de trabalho, dos amigos e clientes”.