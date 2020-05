Covid-19 mata Robson Nascimento, ex-jornal Agora

Robson Nascimento, por muito tempo diretor comercial do extinto jornal Agora, de Itabuna, perdeu a luta contra o Coronavírus. Ele morreu de covid-19 nesta segunda-feira, 19, depois de cerca de uma semana internado com os mais graves sintomas da doença.

Com a morte de Robson, o número de óbitos pelo Coronavírus passou para 22 em Itabuna, que só perde para Salvador em relação ao índice de infectados. Pelo último boletim divulgado agora à noite pela Secretaria local de saúde, já são 608 os testes positivos para a doença na cidade.

SURPRESA

A morte de Robson pegou de surpresa colegas e amigos do profissional de comunicação. A maioria desconhecia o seu estado grave de saúde. Por isso, são várias as manifestações nas redes sociais em torno do assunto.

Robson, para a jornalista Vera Rabelo, era um conciliador, colega de fino trato, amigo fiel de Adervan no crepúsculo do Jornal Agora. “Nem poderá ser velado como merece. Oh Deus!”, lamentou ela, referindo-se às restrições impostas pelo Coronavírus.

Opinião parecida tem o também jornalista Kléber Torres, que assim se pronunciou nas redes sociais: “Ele deixou um grande número de amigos; sua perda nos diminui e mostra a nossa fragilidade diante de um inimigo invisível e mortal”.

CARREIRA

Natural da cidade mineira de Coronel Fabriciano, Robson escolheu Itabuna para cuidar da família e tocar seus projetos profissionais. Por alguns anos, trabalhou na sucursal de Itabuna do Correio da Bahia, de Salvador.

Logo depois, entre outras atividades, assumiu a direção comercial do Agora, do amigo José Adervan, já falecido. Mas, apesar suas fortes ligações com a mídia impressa, Robson decidiu buscar outras alternativas profissionais. Foi então que, depois dos 60 anos idade, graduou-se em Direito pela Unime.