Raimundo Carvalho (Raimundo Abelha), secretário do Meio Ambiente de Belmonte, no sul da Bahia, não resistiu às consequências do Coronavirus. Ele morreu na manhã desta terça-feira, 30, em um hospital de Eunápolis.

O secretário começou a sentir fontes sintomas da doença, como falta de ar, no último dia 27, quando foi levado à UTI, onde perdeu a luta contra a doença. Aos 62 anos de idade, Raimundo Abelha deixa mulher, filhos e netos.