Covid-19 mata um dos melhores compositores do Brasil

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 4, aos 73 anos, Aldir Blanc, um dos maiores compositores do Brasil. Covid-19 foi a doença que lhe tirou uma vida de sucesso na música e também da literatura.

Contaminado pelo Coronavírus, ele estava internado com um quadro de pneumonia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Aldir Blanc foi o autor, em parceria com João Bosco, da cancão o Bêbado e a Equilibrista.

A obra, que faz sucesso até hoje, foi eternizada na voz de Elis Regina. Vale a pena conferir.