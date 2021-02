Covid-19: médica pede cuidados contra caos em UTI´s pediátricas

A diretora médica do Hospital Manoel Novaes, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Fabiane Chávez, afirmou, nesta terça-feira (23), que está muito preocupada com o crescimento de casos confirmados de novo coronavírus em crianças e adolescentes. Ela fez um apelo aos pais para que aumentem os cuidados com as crianças para evitar a contaminação pelo vírus.

Fabiane Chávez relatou que antes o hospital recebia mais pacientes suspeitos que positivados para a Covid-19, mas a situação mudou nos últimos dias. “Hoje a gente já interna o paciente com resultado positivo. Isso realmente é assustador. Esse avanço indica que as pessoas estão levando às crianças para todo o canto, muitas vezes sem necessidade, e não cuidam como deveriam”.

A diretora médica observa que, assim como ocorre com adultos, as crianças podem ter o quadro de saúde agravado, principalmente se contaminação ocorrer com uma das novas variantes do novo coronavírus. “A variante britânica está começando a emitir sinais de alerta. Existe uma previsão de um fluxo de muitas crianças doentes graves. Então, por favor, mantenham seus filhos em casa”.

Risco de infecção

A médica alerta que, se o número de casos graves da doença em crianças e adolescentes continuar aumentando, haverá dificuldade em todo o país para atendimento a esse público, pois não existem profissionais no mercado. “Há uma dificuldade muito grande para montar equipes específicas para atendimento Covid-19. Não temos pessoal habilitado. Não contamos com quantidade de médicos intensivistas no país suficiente para abertura de novos leitos”.

Fabiane Chávez pede aos pais que evitem levar as crianças para locais com aglomerações. Ela reforça que a situação pode ficar complicada porque as crianças menores de dois anos não podem usar máscaras e poderão ser facilmente infectadas. “As maiores de dois anos podem fazer o uso de máscaras, mas sabemos que dificilmente elas as mantêm no lugar correto. Reforço que, se acontecer uma procura muito grande por leitos para pacientes graves, enfrentaremos sérios problemas”, finalizou. O Hospital Manoel Novaes tem 13 leitos exclusivos Covid-19, sendo três de Unidade de Terapia Intensiva e 10 clínicos.