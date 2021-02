COVID-19 PODE SALVAR?

Por Kiko de Assis

A pandemia do Coronavírus não é, em absoluto, um mau desnecessário! Por quê? Se puxarmos pela memória, iremos nos lembrar que o presidente eleito retirou R$ 9 bilhões do SUS e investiu o mesmo valor em quatro navios para a Marinha, ao tempo em que demitiu 10.600 agentes comunitários de saúde, ao tempo em que expurgou 11.000 médicos cubanos… Resumo da ópera; estávamos a passos largos para o desmonte do SUS! Preconizado aos quatro ventos pelo próprio ex-ministro da saúde Mandeta e o todo poderoso ministro, Paulo Guedes. A saúde privada era muito mais interessante “pra eles” naquele momento e o elefante branco do SUS já não cabia num projeto Neoliberal tão arrojado e inovador que espreitava os horizontes… O funcionalismo público “preguiçoso” de Guedes, estava com os dias contados. Afinal, a ciência e seus “custos duvidosos”, universidades com sua balburdia e indisciplina civil, não fariam parte deste “novo” Brasil! Um país cheio de novos projetos e reformas… As reformas vieram! Trouxeram com elas as discrepâncias das “castas nobres” deste país! Nada mudou pra estes, apenas pros pobres assalariados que receberam uma dura fatura! E consigo veio o desemprego, inflação, o custo Brasil estratosférico, escândalos familiares e tudo aquilo dantes condensado, digo, condenado, virou modelo de governo… Sem falar do aconchegante colo do CENTRÃO. Demonizado na campanha e imprescindível no toma lá dá cá adotado pelo “novo” jeito de governar.

Seria a pandemia um MILAGRE? Talvez! Se não fosse a pandemia, o Brasil seria o paraíso dos empresários da saúde, da educação privada e do Estado Mínimo (mínimo pra nós). O Coronavírus salvou o SUS, a ciência e as universidades públicas. Pois, não tem como este governo sequer falar em privatizar a saúde depois desta prova retumbante de competência e dedicação demonstrada pelos SERVIDORES PÚBLICOS durante essa crise sanitária. Pois é, Dr. Guedes, o seu Brazil não conhecia o Brasil. Eu nem falo do presidente Bolsonaro porque ele sequer entendeu ou onde está na rosa dos ventos e se existe uma pandemia…

Aprender na dor é terrível, porém necessário! A universalização da saúde no Brasil (leia-se SUS) estreitou a diferença e “quase” nivelou o seu povo. O respeito adquirido pelos profissionais da ciência e da saúde são bens imutáveis deste Brasil agora, pandêmico. O futuro próximo irá mostrar que a lição de casa que ensina lavar as mãos e higienização profunda, não trata apenas da assepsia. Irá tratar das relações humanas, suas dores e suas perdas… São mais de 230.000 brasileiros que adormeceram para que pudéssemos despertar…

Kiko de Assis – Publicitário