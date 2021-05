Covid-19: programa de vacinação da semana em Ilhéus

A secretaria de saúde da prefeitura de Ilhéus realiza a primeira chamada de convocação dos trabalhadores das escolas particulares, do público do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com deficiência (auditiva, motora, visual e mental), todos com idade a partir de 40 anos, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 (Oxford/Astrazeneca) nesta segunda-feira, 10, das 8h às 14h. Confira detalhes.

Os trabalhadores de escolas particulares a partir de 40 anos, inscritos nas listas repassadas à Sesau pela representante das escolas particulares no Conselho Municipal de Educação, Sara Lemos, serão vacinados nesta segunda-feira, 10, na Cruzada do Bem pelo Bem, situada na Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista, próxima ao Ginásio de Esportes Herval Soledade, das 8h às 14h. No momento da vacinação, devem ser apresentados documentos como CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação (caso tenha), carteira de trabalho que comprove o vínculo com a instituição escolar, ou cópia do contracheque atual ou declaração de atuação assinada pelo diretor escolar.

Já o público beneficiário do BPC e pessoas com deficiência, seja auditiva, motora, visual e mental, todos com mais de 40 anos, serão vacinados na segunda-feira, 10, e também na sexta-feira, 14, nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social ( CRAS ), das 8h às 14h. Os documentos a serem apresentados são o CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação (caso tenha) e o laudo médico que comprove a deficiência, no caso das pessoas com deficiências.

Serviço: Vacinação contra a Covid–19 (1ª dose)

Público 1: Trabalhadores de escolas particulares a partir de 40 anos

Data: 10 de maio de 2021, segunda-feira, das 8h às 14h

Local: Cruzada do Bem pelo Bem, Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista – próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade.

Documentos: CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação (se tiver), carteira de trabalho que comprove o vínculo com a instituição escolar, ou cópia do contracheque atual ou declaração de atuação assinada pelo diretor escolar.

Público 2: Beneficiários do BPC e pesssoas com deficiência (auditiva, motora, visual e mental), ambos a partir de 40 anos.

Data: 10 de maio de 2021, segunda-feira, e 14 de maio, sexta-feira, das 8h às 14h

Locais: Unidades dos CRAS

CRAS Norte

Endereço: Avenida Raimundo Sá Barreto, 539 – Jardim Savoia

CRAS Sul

Endereço: Avenida Dr Arnoldo Neves – Nossa Senhora da Vitória

CRAS Vilela

Endereço: Avenida Governador Paulo Souto (perto da Associação de Moradores), 625 – Teotônio Vilela

CRAS Oeste

Endereço: Rua Duque de Caxias, 154 – Banco da Vitória

CRAS Olivença

Endereço: Rua Almerindo Sarmento, 8 – Olivença

Documentos: CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação (caso tenha) e o laudo médico no caso de pessoas com deficiência, para comprovar o CID.