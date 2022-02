Covid-19: Veja calendário de vacinação esta semana em Itabuna

As Unidades Básicas e de Saúde da Família vacinam contra Covid-19, para primeira, segunda e terceira dose, nesta semana em Itabuna. Conforme calendário divulgado pela Rede de Frio da Secretaria de Saúde, a imunização acontece nesta segunda, quarta-feira e na sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Para a primeira dose, o público é formado por maiores de 12 anos. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência.

Segunda dose

Para a segunda dose nos turnos matutino e vespertino, o público é formado por pessoas que estão com data de retorno até o dia 25 de fevereiro para uso das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer.

Vale destacar que está liberada para todos os serviços a antecipação da 2ª dose Pfizer para 60 dias. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose.

Terceira dose

Para a terceira dose, serão imunizadas pessoas maiores de 18 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de 4 meses (a partir da data da segunda dose).

A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro das doses anteriores.

Vacinação infantil – UBS e USF

Nesta semana, a vacinação infantil acontece nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, na terça e na quinta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Serão imunizadas crianças com comorbidade/deficiência permanente de 5 a 11 anos com a Pfizer Pediátrica. Já as crianças sem comorbidade serão vacinadas aquelas de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer Pediátrica e de 6 a 11 anos com a vacina da Coronavac ou Pfizer Pediátrica.

Algumas ressalvas precisam ser seguidas na imunização deste grupo infantil: apresentação de um documento da criança e do cartão de vacina infantil. Para crianças com comorbidades, deverá ser apresentado também o relatório médico que ficará retido.

Ademais, a criança deverá ser acompanhada pelos pais ou responsáveis (no caso de não serem os pais, o responsável deverá levar uma cópia do documento do pai ou da mãe e autorização por escrito assinada). Os pais ou responsáveis deverão apresentar documento pessoal com foto.

Outro ponto é que a criança não pode ter sido imunizada com qualquer outra vacina nos 15 dias anteriores. Os pais poderão optar qual a vacina para as crianças sem comorbidade de 6 a 11 anos (Coronavac ou Pfizer Pediátrica). Já para aquelas com 5 anos e aquelas com comorbidade, a orientação é a Pfizer Pediátrica.

Quais comorbidades

As doenças que são consideradas comorbidades são: Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Doenças Cardiovasculares; Doenças cerebrovasculares; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Hemoglobinopatias; Obesidade mórbida; Síndrome de Down e Cirrose hepática. Já as deficiências permanentes consideradas prioridades são a Auditiva, visual, física e intelectual (crianças autistas estão inclusas nesta última categoria).