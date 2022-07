Covid-19: Veja novo calendário de vacinação em Itabuna

Como ocorre em todo início de semana, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o novo calendário de vacinação em Itabuna contra a Covid-19.

Nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, a primeira, segunda e terceira dose será aplicada até quinta-feira, dia14, das 8 as 11 e das 13 às 16 horas. As unidades funcionam até 16 horas, mas as ampolas são abertas até 15 horas a fim de evitar desperdício.

PRIMEIRA DOSE

Para a primeira dose, o público são pessoas maiores de 12 anos. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência.

SEGUNDA DOSE

Para a segunda dose, pessoas que estão com data de retorno até o dia 15, para uso das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer.

Vale destacar que foi liberada para todos os serviços a antecipação da 2ª dose Pfizer para 60 dias.

A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose.

TERCEIRA DOSE

Para a terceira dose, serão imunizadas pessoas maiores de 12 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de 4 meses (a partir da data da segunda dose).

DOSE DE REFORÇO JANSSEN

Nas UBS e USF, pessoas maiores de 18 anos, que tenham um intervalo entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação já podem receber sua dose de reforço da vacina Janssen.

A documentação necessária é o RG, CPF ou Cartão do SUS, Comprovante de Residência e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

QUARTA DOSE

De segunda a quinta-feira, também será aplicada a quarta dose contra a Covid-19 nas Unidades Básicas e de Saúde da Família.

O público-alvo, pessoas maiores de 40 anos, que fizeram uso do reforço há mais de 4 meses, pessoas vivendo com HIV ou em tratamento oncológico, pacientes transplantados (medula ou órgãos sólidos).

Além destes, pessoas em tratamento imunossupressor (autoimunes como Lúpus, artrite reumatoide Doença de Crohn, anemia hemolítica, espondiloartrites, artrite psoriásica, esclerose sistêmica (esclerodermia), síndrome de Sjögren, miopatias inflamatórias e as vasculites).

A documentação é o RG, CPF ou Cartão do SUS, cartão de vacina com registros anteriores.

VACINAÇÃO INFANTIL

A vacinação infantil ocorrerá na sexta-feira, dia 15, nas UBS e USF das 8 as 11 e das 13 às 16 horas.

Serão imunizadas crianças com comorbidade/deficiência permanente de 5 a 11 anos com a Pfizer Pediátrica. Já as crianças sem comorbidade serão vacinadas aquelas de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer Pediátrica e de 6 a 11 anos com a vacina da Coronavac ou Pfizer Pediátrica.

SEGUNDA DOSE (CRIANÇAS)

Crianças de 6 a 11 anos sem comorbidade, que foram imunizadas com a Coronavac e completaram os 28 dias da primeira dose, já poderão receber a segunda aplicação. E também, as de 5 a 11 anos que receberam a vacina Pfizer também já podem receber sua segunda dose após completar o prazo de 60 dias.

Algumas ressalvas precisam ser seguidas na imunização deste grupo infantil, como a apresentação de um documento da criança e do cartão de vacina infantil. Para crianças com comorbidade, deverá ser apresentado também o relatório médico que ficará retido.

Ademais, a criança deverá ser acompanhada pelos pais ou responsáveis (no caso de não serem os pais, o responsável deverá levar uma cópia do documento do pai ou da mãe e autorização por escrito assinada). Os pais ou responsáveis deverão apresentar documento pessoal com foto.

Outro ponto é que a criança não pode ter sido imunizada com qualquer outra vacina nos 15 dias anteriores. Os pais poderão optar qual a vacina para as crianças sem comorbidade de 6 a 11 anos (Coronavac ou Pfizer Pediátrica). Já para aquelas com cinco anos e aquelas com comorbidade, a orientação é a Pfizer Pediátrica.

As doenças que são consideradas comorbidades são Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Doenças Cardiovasculares; Doenças cerebrovasculares; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Hemoglobinopatias; Obesidade mórbida; Síndrome de Down e Cirrose hepática.

Já as deficiências permanentes consideradas prioridades são a auditiva, visual, física e intelectual (crianças autistas estão incluídas nesta última categoria).