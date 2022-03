Covid: casos ativos chegam a zero e reforçam esperança em Itabuna

O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Itabuna, na noite de ontem (21), mais uma vez traz zero casos ativos da Covid-19. Obviamente, os números mudam a cada dia, mas tem sido constante uma redução no número de casos, o que reforça a esperança de todos nós. Para que, finalmente, fiquemos livres da pandemia que enfrentamos desde 2020.

Os números, computados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde, são referentes aos últimos sete dias. Itabuna registra 40 pacientes curados, 40 confirmados, sendo zero casos ativos; leitos em UTI ocupados 17; leitos de UTI disponíveis 06; internados em leitos clínicos 04; leitos clínicos disponíveis, 32, óbitos confirmados também zero, assim como nenhum óbito descartado.

Ainda de acordo com o informativo, diariamente distribuído, “os óbitos inseridos a cada boletim correspondem àqueles que ocorreram em dias anteriores e estavam sob investigação”. Por isso, não tendo, necessariamente, ocorrido nas últimas 24 horas. E fica o apelo, válido em toda a pandemia: “Diante da circulação da variante Ômicron, continue adotando medidas preventivas para evitar a contaminação. Use máscara”.