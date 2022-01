Covid: Central de Testagem segue no térreo da Câmara de Itabuna

Devido ao surto de síndromes gripais e da ocorrência de casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) em Itabuna, a Secretaria Municipal de Saúde coloca à disposição da população o Centro de Testagem para Covid-19. A testagem está sendo realizada às segundas, terças e quintas-feiras, no período das 8 às 15 horas.

Desde segunda-feira passada ( 3), a unidade temporária está funcionando no andar térreo do Espaço Cultural Josué Brandão, sede da Câmara Municipal de Vereadores. Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Maristella Antunes, a criação do Centro de Testagem objetiva facilitar o acesso da comunidade aos testes – antígeno e PCR.

Com qualquer uma das testagens é possível identificar infecções por Covid-19 em pacientes sintomáticos ou assintomáticos, bem como infecções por síndromes gripais. “Atualmente, o município de Itabuna enfrenta um surto de gripe que tem levado uma sobrecarga às unidades hospitalares e à Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas”, ressaltou Maristela.

Fluxo aumentado

As síndromes gripais são consequências da enchente do Rio Cachoeira, que devastou 40% da zona urbana, com avanços sobre áreas urbanizadas nas regiões sudeste e oeste da cidade, e das chuvas no sul da Bahia na penúltima semana de dezembro de 2021.

Com o Centro de Testagem, a expectativa da Secretaria de Saúde é diminuir o grande fluxo registrado na UPA 24 Horas e nos hospitais e descentralizar a realização dos testes. Para pacientes oncológicos, acamados, idosos ou portadores de patologias com comprometimento da imunidade, os testes serão realizados em domicílio, mediante agendamento feito junto ao Departamento de Vigilância em Saúde, através dos telefones de serviço.

Estrutura

O Centro de Testagem conta com a atuação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, com capacidade de realizar até 200 testes por dia. Maristela disse ainda que até o último dia 5, já foram realizados 284 testes em pessoas, sendo 32 antígenos e 252 tipo RT-PCR.

Também para ampliar o acesso da população ao atendimento médico, a Prefeitura de Itabuna colocou em funcionamento o Gripário Pediátrico no anexo ao Centro Médico Pediátrico (Cemepi), na Rua Nações Unidas, no centro. Já o Gripário Adulto, passou a funcionar a partir desta quinta-feira (6), nas instalações do Hospital São Lucas.