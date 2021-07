Covid: Ilhéus vacina profissionais de educação da rede estadual nesta segunda

A vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da área de educação continua nesta segunda-feira (26) em Ilhéus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), os trabalhadores da rede estadual de educação, nos níveis superior, técnico e básico, com idade entre 18 e 30 anos receberão a primeira dose do imunizante na Cruzada do Bem pelo Bem, das 8h às 16h.

A Sesau informa que a aplicação da vacina acontece mediante lista previamente emitida pelos respectivos estabelecimentos de ensino. A medida assegura o retorno seguro das atividades letivas na modalidade semipresencial, garantindo a proteção de toda a comunidade escolar e acadêmica. O público deve apresentar CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação, caso possua.

Serviço

Vacinação contra a Covid-19 (1ª dose)

Público-alvo: Profissionais da rede estadual de educação, nos níveis superior, técnico e básico

Data: 26/07/2021

Horário: Das 8h às 16h

Local

Cruzada do Bem pelo Bem

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista – próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade