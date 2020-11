Morreu na noite desta quinta-feira, 5, o humorista José Luís Almeida da Silva, o Jotinha, uma das figuras mais conhecidas do Whatsapp. Ele estava internado com Covid-19 em um hospital de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Conhecido com o “Rei do Whatsapp”, onde usava o bordão “Papá”, Jotinha tinha 52 anos de idade. Ele chegou ao hospital na última segunda-feira com um quadro grave de saúde, como falta de ar, que evoluiu para insuficiência renal.