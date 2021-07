Covid: Vigilância alerta população para tomar segunda dose de vacina

Como cerca de 30% das pessoas que tomaram a 1ª dose das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca/Fiocruz ainda não receberam a 2ª dose, o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde alerta para a importância de concluir a imunização. É preciso procurar as unidades para fechar o ciclo. Nesta semana, são contemplados aqueles que tomaram a primeira dose da vacina Oxford entre os dias 19 e 23 de abril.

A imunização acontece em todas Unidades Básicas e de Saúde da Família no período vespertino, das 13 às 16 horas. Para receber a 2ª dose, é preciso que a pessoa esteja portando sua Carteira de Identidade, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destaca a atuação dos servidores com a vacinação em Itabuna. “Estamos comprometidos e focados com a causa. Nesta semana, já aplicamos todas as primeiras doses recebidas. Estamos realizando, concomitantemente, o cronograma de segunda dose e imunização contra a Influenza. Por isso, precisamos que toda a população também se comprometa com a adesão”, afirma.

Logística para acompanhamento

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristella Antunes, alerta sobre a necessidade de comparecimento às Unidades Básicas e de Saúde da Família para que a vacinação de segunda dose possa avançar ainda mais no município. “Para que possamos contemplar mais pessoas, toda nossa equipe está empenhada neste acolhimento”, acentua.

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, chama atenção para as datas, pois há uma logística e planejamento que são realizados para que todos possam ser atendidos conforme a demanda. “Toda semana, nossa equipe organiza o calendário semanal, conforme a quantitativo de pessoas e doses daquele grupo. Nesse sentido, é preciso que todos fiquem atentos para que a vacinação possa fluir de forma otimizada e organizada”, finaliza.