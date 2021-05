CPI CEGUEIRA DO POVO INCRÍVEL!

Mesmo contra uma gama substancial da Câmara e Senado, estamos vendo o andamento da CPI da Covid-19 ao vivo, pela Tv Record, tendo a oportunidade de ouvir e ver, entre os componentes, aqueles beneficiados pelos acordos financeiros e do “toma lá dá cá”, mentirosamente, tentando a todo custo livrar a cara dos comprovados culpados do aumento substancial dos exagerados óbitos ocorridos no país, principalmente, na região amazônica!

Não tem brasileiro no país e no exterior que não tenha conhecimento do descaso presidencial e do Ministério da Saúde, com relação à desprezada atenção à Pfizer no ano passado, oferecendo 70 milhões de doses de vacina, começando as entregas em dezembro de 2020, e o governo não deu a mínima satisfação. Esse fato foi comprovado pelo presidente da Pfizer, através de vasta documentação!

Todos nós estamos cansados de saber, que o presidente nunca foi favorável à vacinação, chegando a falar na TV que quem se vacinasse deveria assinar um documento tirando a responsabilidade do governo. E que ele não se vacinaria, como até hoje não se vacinou, enquanto todos os chefes de estado do mundo inteiro se vacinaram, estimulando suas populações. Sem contar o seu descaso no início da pandemia, dizendo, debochadamente, que era uma “gripezinha”, quando o número de óbitos já era acentuado!

Desobedecendo as determinações científicas, inclusive da Organização Mundial da Saúde, provocou e provoca aglomerações constantes, não usando máscara e, veemente, contra os lockdown para minimizar as contaminações, fato que todos os países utilizam com excelentes resultados!

Absurdamente, comprou uma quantia substancial de “Cloroquina” e, sem base médica e científica, começou a recomendar abusivamente que todos os contagiados fossem curados com uma medicação específica para malária, com possibilidades de causar danos ao coração. Isso, mesmo depois da comprovação “mundial” de que o remédio é nocivo para a Covid-19 e suas variações!

Não podemos deixar de citar a tenebrosa falta de oxigênio, em todo o país, principalmente na região amazônica, que seu ex- ministro Pazuello confirmou na CPI, que se tivesse sido providenciado o oxigênio, teria evitado centenas de mortes. Aliado a isso, uma grande falta de medicamentos, como o super importante “kit de intubação” em todo o país, que inda hoje está faltando em todos os estados!

Os ousados ataques à China, que continuam sendo feitos pelo presidente e seus filhos, têm dificultado a remessa do IFA, produto vital para que a FIOCRUZ e BUTANTAN fabriquem as vacinas!

Lógico que tem muito mais coisas absurdas no comportamento do presidente, que somente se preocupa em se reeleger em 2022, inclusive, para mostrar serviço, vive inaugurando obras que já foram inauguradas, ou quase prontas em outros governos, porém, creio eu que são de conhecimento de todos, com a exclusividade dos seus seguidores fanatizados!

Se, como defesa, disserem que o governo mandou bilhões para os governadores, que sejam feitas fiscalizações rigorosas pelo governo e a Polícia Federal, e que, se encontrarem culpados que desviaram algum dinheiro, que sejam rigorosamente punidos. Mas, até agora, essa possibilidade consta somente como uma desculpa!

A CPI está em andamento, apurando rigorosamente as falhas do governo que, acintosamente, provocou e provoca um grande número de óbitos que poderiam ser minimizados!

Que o povo seja sensato, reflita imparcialmente, não torça os fatos dizendo que é esquerdismo, comunismo, Lulismo, etc., nossas observações não são partidárias, são de um brasileiro que está vendo, claramente, que estamos sendo mal administrados como nosso querido Brasil não merece!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com