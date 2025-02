CRAS Salobrinho inicia entregas de alimentos para famílias assistidas

As famílias acompanhadas pelos serviços e programas do CRAS Salobrinho recebem, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, as entregas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A parceria ocorre em conjunto com o assentamento Frey Vantuir, que fornecerá produtos agrícolas por seis meses.

Os alimentos serão distribuídos semanalmente no primeiro mês, beneficiando 150 famílias. O objetivo é oferecer produtos ricos e nutritivos, complementando a alimentação das famílias assistidas. Além disso, a ação contribui para o fortalecimento dos pequenos agricultores locais, que fornecem os produtos por meio de um edital da CONAB.

Em cada encontro, serão realizadas rodas de conversa sobre temas relacionados à garantia de direitos e acesso às políticas públicas, promovendo o fortalecimento da comunidade e o compartilhamento de informações e aprendizados.