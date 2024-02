Credenciais de comerciantes para a 43ª Lavagem do Beco do Fuxico entregues em clima de tranquilidade

Os vendedores ambulantes que vão comercializar bebidas, comidas e lanches na 43ª Lavagem do Beco do Fuxico no sábado e domingo, dias 2 e 3, em Itabuna, já estão credenciados e com seus espaços demarcados pela Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER). A autorização foi entregue na manhã desta quinta-feira, dia 29, na USEMI, no Bairro do São Caetano e transcorreu em clima de tranquilidade e grande expectativa.

São cerca de 400 pessoas que vão comercializar bebidas em isopores, barraquinhas e food-trucks e comidas e lanches nos espaços que já estarão disponíveis já a partir de amanhã, dia 1º, a partir das 20 horas, segundo o diretor de Fomento à Indústria da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Sandro Matos.

Ele disse ainda que vendedores que não puderam retirar a credencial poderão resgatar com a equipe da SICER que estará disponível no local.

Sandro disse também que para garantir mais tranquilidade e segurança aos vendedores informais, a Avenida do Cinquentenário será fechada à circulação de veículos, no início da noite de sexta-feira. Uma equipe de fiscais da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN) vai orientar e organizar o fluxo de trânsito nas áreas próximas ao circuito da festa.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) também dará o apoio necessário para garantir que tudo transcorra em clima de segurança, harmonia e paz para todos que vão curtir a festa carnavalesca, seja para trabalhar ou se divertir, durante os dois dias de folia.

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, voltou a destacar a importância da festa que pretende movimentar a economia. Ele afirmou que a expectativa é positiva quanto ao evento tradicional, que passou patrimônio imaterial e cultural da cidade por meio de Lei Municipal sancionada ano passado pelo prefeito Augusto Castro (PSD).