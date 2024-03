Cresce aprovação do governo Jerônimo Rodrigues em Salvador: já passa de 56 por cento

Pesquisa feita em Salvador pelo Instituto Paraná mostra o crescimento da aprovação do governo Jerônimo Rodrigues. De acordo com o levantamento, realizado entre 22 e 27 deste mês, 56,3% das pessoas ouvidas aprovam sua administração, o que demonstra uma evolução em relação ao que foi apurado há um ano: 55,5%.

Em março de 2023, 8,3% dos soteropolitanos qualificavam o governo do petista como ótimo. Hoje, esse número cresceu para 12,5%, superior aos 12,2% apurados em janeiro passado. Jerônimo é aprovado por 57,2 % dos homens e 55,5% das mulheres. Entre pessoas de 45 a 59 anos, sua aprovação vai a 62,6%. Já entre os mais jovens (16 a 44 anos), Jerônimo alcança níveis de aprovação superiores a 50%.

Para o secretário estadual de Comunicação, André Curvello, a pesquisa reflete a percepção popular de que o governador Jerônimo Rodrigues prioriza o cuidado com as pessoas. “As ações para garantir saúde e educação de qualidade, tanto na capital como no interior, a queda nos índices da criminalidade, o apoio ao homem do campo, a requalificação de estradas, a ampliação dos sistemas de abastecimento, o combate à fome, as grandes intervenções em Salvador – como o VLT, a Ponte Salvador-Itaparica, o Hospital Ortopédico do Estado, apenas para citar algumas – são reconhecidas pela população “, disse.