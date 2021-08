Crescem vendas no comércio de Itabuna; ACI e CDL comemoram

O comércio de Itabuna tem dado sinais de retomada do crescimento no primeiro semestre de 2021. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas, foi registrado um crescimento de 26,5% no número de consultas feitas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) no mês de junho deste ano, em relação ao mesmo período de 2019, quando o comércio estava funcionando.

De acordo com o presidente da CDL, Carlos Leahy, o crescimento mensal de 3,5% a 4% neste primeiro semestre tem representado muito em relação ao período em que o comércio ficou totalmente fechado, no ano passado. O aumento maior nas vendas foi observado no mês junino, que teve a seu favor a campanha de São João e a decoração temática com a “Vila Junina” na praça Olinto Leone.

“A decoração contribuiu muito para esse crescimento nas vendas durante o mês de junho. Nós conseguimos colocar a decoração 12 dias antes da data do São João, o que atraiu a atenção de consumidores de Itabuna e região para comprar no comércio da nossa cidade” revelou Leahy.

Participação de todos

Segundo o presidente da ACI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna), Mauro Ribeiro, a expectativa para o segundo semestre é de ser melhor que o primeiro, com o apoio das campanhas promocionais. Entre elas, a Semana do Brasil e a decoração de final de ano, realizada pela prefeitura de Itabuna, em parceria com as entidades empresariais e a Federação das Associações Comerciais da Bahia – Faceb.

“Nós comemoramos esse crescimento importante para o comércio, que representa a principal fonte de economia de Itabuna. Reforço a participação dos empresários nas campanhas promocionais para aquecer ainda mais as vendas e a grande importância da decoração do comércio nos festejos natalinos para atrair cada vez mais consumidores, assim como aconteceu em junho”, destacou Mauro.