Criança morre em apartamento que pegou fogo em Itabuna

Deixada sozinha em casa pela mãe, uma menina de dois anos morreu neste sábado, 12, em consequência de um incêndio no imóvel. O fato ocorreu na travessa São Francisco, bairro de Fátima, em Itabuna.

Acionado por vizinhos, o Corpo de Bombeiros conseguiu dominar as chamas e chegar ao quarto onde a criança estava. O óbito foi constatado no hospital, logo depois dos primeiros socorros prestados no meio da rua.

A mãe disse no complexo policial que deixou a menina sozinha porque precisou ir a um mercadinho. A prisão preventiva dela será pedida à Justiça por abandono de incapaz com consequência de morte.

O incêndio foi causado por uma vela, deixada acesa em oração, como disse a mãe da criança na polícia. Ela informou também que tem outro filho, que não estava no apartamento no momento do incêndio. Estava com a avó.