Criança morre em casa ao ser atacada por pitbull

Guilherme Santos Sena, de três anos, morreu ao ser atacado por um pitbull, em Jequié, no sudoeste da Bahia. O fato ocorreu na residência da criança, no bairro Mandacaru, na manhã de segunda-feira, 19.

A polícia apurou que o cão atacou Guilherme com mordidas no pescoço e na cabeça. Quando o SAMU chegou, a criança já estava morta. Um PM, com autorização da família, deu um tiro na cabeça do pitbull e o matou.

Testemunhas disseram que o cachorro estava solto no quintal da casa. E logo passou para a cozinha assim o menino abriu a porta. O ataque também foi imediato.