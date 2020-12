Crime na Praia do Cristo mostra garras da violência à beira-mar

Turistas e nativos viveram momentos de correria e pavor ontem (13), diante do mar azul e sol brilhante na Praia do Cristo, no centro de Ilhéus. Um jovem Davi Pereira Santos foi morto a tiros quando estava em uma barraca, acompanhado de amigos, por volta das 17 horas, com o lugar em pleno movimento.

Testemunhas contam que quatro tiros foram disparados por dois homens que chegaram ao local de moto e fugiram em seguida. Segundo os parentes, a vítima era um rapaz alegre, brincalhão e nunca tinha sido preso.

A polícia acredita, porém, que o homicídio tenha relação com a disputa por territórios na venda de drogas naquela região da cidade. A praia onde o crime ocorreu, inclusive, é frequentada por integrantes de facções.

Devido ao acesso e à beleza do lugar, atrai centenas nativos e visitantes – sobretudo com a proximidade da alta estação. Há de se reconhecer a gravidade de um dia de lazer das familiares, crianças, adultos e esportistas, ser interrompido pelo pânico de um tiroteio.